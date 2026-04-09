Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Büşra Tekin ve Emre Fel’in de bulunduğu 11 kişi Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdi.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek” suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTILAR VE FİRARİ ŞÜPHELİLER

Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 11’i gözaltına alınırken, 2 kişinin firari olduğu ve 1 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

ADLİ TIP SÜRECİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Büşra Tekin ve Emre Fel’in de bulunduğu 11 ünlü, saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Testlerin tamamlanmasının ardından ünlüler otobüslerle Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıldı.