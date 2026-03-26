Bursa’nın Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda; 4 kilo 220 gram esrar, 1 kilo 210 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 5 kök hint keneviri ele geçirdi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 'beyaz zehir' de denilen uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satan, başkalarına veren, depolayan, satın alan veya bulunduran şüpheliler, 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 1.000 günden 20.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılıyor.