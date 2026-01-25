Atlantik’te ele geçirilen 10 ton uyuşturucuya yönelik soruşturma sürerken, tutuklu uyuşturucu baronu Çetin Gören’e ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Yeni Şafak’ın haberine göre güvenlik güçleri Gören’in cep telefonundaki video kayıtlarını inceledi. 15 Kasım 2025 tarihinde çekilen iki ayrı videoda Gören’in bebeğine masal olarak anlattığı konuşmaların aslında Güney Amerika merkezli uyuşturucu sevkiyatına ilişkin ayrıntılar içerdiği ortaya çıktı. Çetin'in 'masal'da "Suda balıklar gelip paketleri alıp karaya getirecek. Engin gibi, Metin gibi kişiler alıp bunları evlere dağıtacak" ifadelerini kullandığı duyuldu.

UYUŞTURUCU SEVKİYATINI TARİF ETTİ

Uyuşturucu baronu Çetin Gören’in 15 Kasım tarihinde çekilen videoda, Kolombiya başta olmak üzere Güney Amerika ülkelerinden temin edilen uyuşturucuların deniz yoluyla sevk edilme sürecini anlattığı tespit edildi. Gören, bebeğine anlattığı masalda, “Gemilerimiz Kolombiya’ya doğru gidiyor. Kolombiya’ya vardığında karteller orada paketleri alıp gemilerin içine koyacaklar. Biz onlara götürüp suda teslim edeceğiz. Balıklar gelip paketleri alıp karaya getirecek. Engin gibi Metin gibi kişiler alıp bunları evlere dağıtacak sonra baban parasını alacak” ifadelerini kullandığı duyuldu.

Gören’in telefonunda yer alan başka bir videoda da, “bitkiler ve çiçekler” üzerinden yaptığı anlatımda koka ve marihuanaya doğrudan atıfta bulunduğu, farklı ülkelerden temin edilen uyuşturucu maddelerin özelliklerini karşılaştırdığı fark edildi. Gören, bu videoda “Çiçekler ikiye ayrılır. Birinci Koka çiçeği, ikinci marihuana çiçeği. Marihuana çiçekleri bunların özü. İçtiği zaman kafaları daha güzel oluyor ve tabii İspanya otu var ondan sonra Arnavut otu var, Tayland otu var, ama en güzeli Diyarbakır otu çünkü neden bunun toprağı suyu daha bir değişik ve bunun suyunu verdiğin zaman ve kökü geldiği zaman esrarın otu daha güzel oluyor tamam yani bu şimdi çiçeklerden bahsettik” ifadelerini kullandı. Videolar soruşturma dosyasına delil olarak girdi.