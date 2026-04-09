İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM’de görüşülen ve kamu kurumlarının “ihtiyaç fazlası” taşınmazlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı eliyle satışına imkan tanıyan düzenlemeyi sert sözlerle eleştirdi. Düzenlemenin kamu yararından uzak olduğunu savunan Usta, satış sürecinin siyasi baskılarla şekilleneceğini öne sürdü.

Yaklaşık 230 taşınmazın satışının gündemde olduğunu belirten Usta, “İhtiyaç fazlasını kim belirleyecek? Manhattan’daki Central Park Türkiye’de olsa buna da ‘ihtiyaç fazlası’ deyip ekonomiye kazandıralım derlerdi. Bunların meseleye bakışı bu” ifadelerini kullandı.

Usta konuşmasında:

"Ülke yangın yerine dönmüş, iktidar yine bir avuç yandaşa peşkeş peşinde! "İhtiyaç fazlası" taşınmazları satacaklarmış, gelir elde edeceklermiş.

Kim belirliyor bu ihtiyaç fazlasını? New York'taki Central Park Türkiye'de olsa, bu iktidar ona bile ihtiyaç fazlası derdi. İhtiyaç fazlası olduğuna o taşınmazdan faydalanacak yandaş karar verecek.

230 tane taşınmazın satışından beklenen gelir 40 milyar TL. Hatırlayalım, Ocak ayında bütçenin faiz gideri 400 milyar TL idi.

Yani bir aylık faiz giderini bile karşılamayacak bir gelir. Dolayısıyla bu satış izninin bütçeyi düzeltmek için yapıldığı söylenemez.

Bütçe toplamında bir şey ifade etmeyecek olan bu satış, bazı bireyler içinse servetine servet katmak demek.

Yine halkın olanı alıp, bir avuç zengine vermek demek!" ifadelerini kullandı.