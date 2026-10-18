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Kaynak: AA

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Pankreas kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırılan usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Soner Olgun için ilk veda töreni, saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek anma programıyla gerçekleştirilecek. Ailesi, yakınları ve sanatçı dostlarının katılması beklenen törenin ardından Olgun’un cenazesi Teşvikiye Camisi’ne götürülecek.

Öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından usta müzisyenin naaşı Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

"İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi eserlerle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Soner Olgun, müzik kariyerinin yanı sıra tiyatro ve televizyon projelerinde de yer almış, hazırlayıp sunduğu programlar ve kendine özgü yorumuyla Türk sanat dünyasında derin izler bırakmıştı.