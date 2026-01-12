Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının usta isimlerinden olan Koray Ergun, hayatını kaybetti. Acı Haberi yazar ve oyuncu Yekta Kopan sosyal medya hesabından duyurdu.

Koray Ergun kimdir?

Koray Ergun, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Uzun yıllar boyunca sahne ve kamera önünde emek veren Ergun, özellikle tiyatro alanındaki çalışmalarıyla tanındı.

Sanat yaşamı boyunca Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu başta olmak üzere birçok tiyatro topluluğunda görev aldı.

Uzun yıllar boyunca sahnede ve kamera önünde sayısız projede yer alan Koray Ergun, sanat yaşamı boyunca ardında güçlü bir mesleki miras bıraktı.

Kamera önü oyunculuğa 1988 yılında rol aldığı “Aaahh Belinda” filmiyle başlayan Ergun, ilerleyen yıllarda sinema ve televizyon projelerinde dikkat çeken performanslara imza attı.