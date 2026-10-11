Küçükçekmece Belediyesi, yeni kültür sanat dönemini Türk ve dünya edebiyatının en büyük değerlerinden biri olan usta yazar Yaşar Kemal’in ismiyle taçlandırdı.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli sezon açılış programı, edebiyat, sanat ve siyaset dünyasından pek çok önemli ismi bir araya getirdi. İlçe halkının ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde, edebiyatımızın usta kaleminin hatırası ve eserleri bir kez daha minnetle anıldı.

Kültür sanat sezonunun açılış etkinlikleri kapsamında ilk olarak usta edebiyatçıyı ve onun edebiyat yolculuğunu anlatan anlamlı bir serginin açılışı yapıldı. “Yaşar Kemal Menekşe’ydi, Menekşe Yaşar Kemal” başlığıyla hazırlanan sergi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Usta yazarın yaşamından kesitler sunan, onun düşünce dünyasını ve kaleme aldığı eserlerin arka planını gözler önüne seren bu özel seçki, açılışa katılan davetliler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle incelendi.

Sergi ziyaretinin ardından geçilen salon programında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Özkan, usta yazarın ilçe için taşıdığı derin anlama vurgu yaptı. Sedat Özkan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Yaşar Kemal Küçükçekmece için yalnızca kitaplarını okuduğumuz bir yazar değil. Kent değişti, Menekşe değişti. Ama büyük sanatçıların bıraktığı izler kolay kolay silinmez. Biz de istedik ki Küçükçekmece’nin hafızasında yer etmiş bu büyük ustanın izlerini yeniden görünür kılalım. Onu gelecek nesillere aktaralım. Yeni sezonumuzun Küçükçekmece’ye ve sanatseverlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

İlk gösterimi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen belgesel film, usta yazarın Menekşe semtiyle kurduğu derin bağı, bölgedeki insan ilişkilerini ve bu coğrafyanın onun edebiyatına nasıl yön verdiğini etkileyici bir dille beyaz perdeye aktardı. Gösterim sonunda izleyiciler belgeseli uzun süre alkışladı.

Küçükçekmece’de gerçekleştirilen bu anlamlı sezon açılışına Yaşar Kemal’in kıymetli eşi Ayşe Semiha Baban da katılarak organizasyona onur verdi. Edebiyat dünyasının önde gelen temsilcilerinin, yazarların, sanatçıların ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, çekilen anı fotoğrafları ve Yaşar Kemal üzerine yapılan sohbetlerle sona erdi. Küçükçekmece Belediyesi, sezon boyunca düzenleyeceği çeşitli paneller, tiyatrolar, konserler ve sergilerle usta yazarın adını ve edebî mirasını yaşatmaya devam edecek.