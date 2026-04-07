Üsküdar Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonun yankıları sürüyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Burçin Çevik’in evinde bulunan 4.5 milyon TL’nin, belediye bütçesi veya soruşturma dosyasıyla hiçbir ilgisinin olmadığı belgeleriyle kanıtlandı.

"KAFENİN DEVİR BEDELİ"

Burçin Çevik’in operasyon sırasında evde bulunan nişanlısı Zeki Kulaç’ın avukatı Özgür Ahmet Cerrahoğlu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu nakit paranın bir gün önce Beyoğlu’ndaki bir kafenin devir bedeli olarak bankadan çekildiği ve elden teslim edildiği belirtildi.

"ALGI OPERASYONU"

Halktv'nin haberine göre, avukat Cerrahoğlu, ödeme dekontlarını ve devir protokollerini ilgili birimlerle paylaşarak, paranın kaynağının şeffaf olduğunu vurguladı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise görüntülerin servis edilmesini "algı operasyonu" olarak nitelendirdi.

"AMACINIZ GERÇEKLERE ULAŞMAKSA..."

Mahmut Tanal'ın Üsküdar Belediyesi'ne operasyonla ilgili tepkisi şöyle:

"Soruşturmanın ne kadar hukuki olmadığını şundan alıyoruz. Bu soruşturma 2024'te CHP kazandıktan sonraki dönemi kapsıyor. Amacınız gerçeklere ulaşmaksa, neden önceki dönem soruşturulmuyor"