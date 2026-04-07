Akaryakıtta uygulanan yüzde 20'lik KDV oranı, vatandaşın yükünü artırırken verginin vergisini ödeyen vatandaş çıkar yol arıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin jeopolitik etkilerinin de hissedilmesiyle sektörde KDV oranlarında bir düzenleme yapılacağı ve vatandaşın yükünün azaltılabileceği konuşuluyor.
Akaryakıtta çılgın iddia: Devlet bunu yaparsa bir gecede 500 lira düşecek
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen tarihi zamlar vatandaşın belini bükerken, Eşel Mobil'in de etkisiz kalmasıyla akaryakıtta KDV düzenlemesi gündeme geldi.Aykut Metehan
Devlet yüzde 20'lik KDV'den vazgeçerse motorin fiyatları bir gecede 64 lira seviyelerine gerileyecek. Bu da litre başına 12,92 lira ucuzluk sağlarken, ortalama 45 litrelik bir aracın deposunda elde edilecek tasarruf 581 lirayı bulacak.
Zam haberleriyle ilgili yaptığı kulislerle bilinen gazeteci Olcay Aydilek, Akaryakıtta alınan KDV ile ilgili bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini söyledi.
Olcay Aydilek'in paylaşımı şöyle:
Akaryakıt sektörü, motorine 7 TL 67 kuruş, benzine 57 kuruş zammın iptal edilmesinin ardından ses getirecek bir kulisle çalkalanıyor. Sektöre göre, akaryakıttan alınan KDV ile ilgili bir düzenleme ya da adım gündeme gelebilir. Bu yönde bir adım atılır mı? Bekleyip, göreceğiz.
Vatandaşlar gözünü akaryakıttaki KDV oranlarına çevirmişken, bugün yapılacak bir düzenlemede motorinin litre fiyatının 64 lira seviyelerine inmesi savaşın başından bu yana sadece %10 olmuş olacak. TÜİK verilerine göre şuan akaryakıt enflasyonu %17,4 seviyesinde.
Güncel benzin fiyatları şöyle:
İstanbul: 62,60 TL
Ankara: 63,57 TL
İzmir: 63,85 TL
Doğu illeri: 65,20 TL
Motorin fiyatları ise şöyle:
İstanbul: 77,47 TL
Ankara: 78,60 TL
İzmir: 78,87 TL
Doğu illeri: 80,33 TL
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 62,60 TL
Motorin: 77,47 TL
LPG: 34,99 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 62,45 TL
Motorin: 77,32 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 63,57 TL
Motorin: 78,60 TL
LPG: 34,87 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 63,85 TL
Motorin: 78,87 TL
LPG: 34,79 TL