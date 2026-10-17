Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin 1959 tarihinde başlayan ve 1987'deki tam üyelik başvurusuyla süren 67 senelik Avrupa Birliği yolculuğu belirsizliğini sürdürürken, eski ABD istihbarat subayı Scott Ritter, TRT World ekranlarında küresel krizler ve Türkiye'nin stratejik konumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NATO'nun günümüzde ölümcül kusurları olan bir yapılanma olduğunu ifade eden Ritter, "Bu yapının uzun süre ayakta kalabileceğini düşünmüyorum. Ukrayna'daki çatışma, şu anda NATO'yu içeriden parçalıyor. Üstelik Avrupa'da, İsrail ile Türkiye arasında yaşanabilecek herhangi bir çatışmadan bağımsız olarak, NATO'dan ayrılmayı tartışan siyasi hareketler var” sözlerini sarf etti.

Almanya'da Almanya için Alternatif (AfD) hareketi ve Fransa'da Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı olma ihtimaline vurgu yapan Ritter, NATO'nun yerine geçecek bir Avrupa yapılanması kurulması gerektiğini tartışanların olduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE YALNIZ BIRAKILACAK'

Sunucunun, Türkiye ile soykırımcı İsrail arasında Yunanistan'ı da içine çekecek olası bir çatışma senaryosu ile ilgili önceki cevaplarını hatırlatması sonrası Ritter, Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinin son derece kırılgan olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle de Rusya'yı stratejik olarak yenilgiye uğratmayı hedefleyen, Avrupa merkezli amaçlar doğrultusunda hareket eden bir NATO ittifakından söz ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu stratejik hedefi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile paylaştığını düşünmüyorum” sözlerini sarf etti.

'TÜRKİYE YALNIZ BIRAKILACAK'

Türkiye'nin yükselen bir güç olduğunun ve geleceğinin NATO'nun önceliklerine bağlı olmayacağının farkına vardığını sözlerine ekleyen Ritter, "Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma çıkması durumunda NATO'nun kenarda duracağını ve hiçbir şey yapmayacağını düşünüyorum. Türkiye yalnız bırakılacak” sözlerini sarf etti.

Olası bir krizde Avrupa güçlerinin tutumu hakkında konuşan Ritter, "Yunanistan, Türkiye ile İsrail arasında yaşanacak herhangi bir çatışmanın içine çekilecektir. Yunanistan, İsrail ile açıkça aynı safta yer aldığını ortaya koydu. Fransa da Türkiye ile yaşanabilecek herhangi bir çatışmada Yunanistan'a destek vereceğini belirtti. Dolayısıyla yalnızca İsrail ile Türkiye arasında değil, Türkiye'nin Yunanistan'la ve bunun devamında Fransa da dahil olmak üzere diğer Avrupa güçleriyle savaşmak zorunda kalabileceği bir senaryoyla karşı karşıya olabiliriz” açıklamasında bulundu.

‘TÜRKİYE’NİN BÜYÜME POTANSİYELİ BATI'DA DEĞİL, DOĞU'DA BULUNUYOR’

Türkiye'nin önümüzdeki senelerde BRICS veya Şanghay İşbirliği Örgütü gibi Doğu eksenli ittifaklara yönelme ihtimali hakkında konuşan Ritter, Avrupa'nın Türkiye'yi reddettiğini ifade ederek, "NATO ise Türkiye'yi yalnızca kullandı. Türkiye'nin değerlerini ve ulusal çıkarlarını aktif biçimde benimsemedi, bunları kendi çıkarlarının bir parçası olarak görmedi” sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin kolektif Batı'nın içinde yer almadığı gerçeğinin farkına vardığından bahseden Ritter, "Türkiye'nin ekonomik ve siyasi açıdan büyüme potansiyeli Batı'da değil, Doğu'da bulunuyor. Batı yönünde ilerlemesinin önünde engeller var, karşısında aşılması güç bir duvar bulunuyor. Türkiye'nin Avrupa'nın oyun alanında yer almasına izin verilmeyecek” dedi.

'HRİSTİYAN AVRUPA TÜRKİYE'Yİ EŞİT KABUL ETMEYECEK'

Ankara'nın stratejik olarak Doğu Avrasya'nın ekonomik, siyasi ve askeri gerçeklerini benimseme konusunda bir karar vermek zorunda kalacağına işaret eden Ritter, "Türkiye yüzünü Doğu'ya dönmek zorunda kalacak. Şanghay İşbirliği Örgütü'nü, BRICS'i ve bu yapıların üyeleriyle ilişkilerini değerlendirmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Batı ile uyum sağlamak için büyük çaba gösterdiğini fakat tarihin Batı'nın böyle bir niyeti olmadığını ortaya koyduğunu sözlerine ekleyen Ritter, "Müslüman bir ülke olarak Türkiye'nin şu gerçeği kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum: Hristiyan Avrupa, Türkiye'yi hiçbir zaman kendisine eşit bir ülke olarak kabul etmeyecek. Türkiye'nin geleceği Doğu'da" dedi.