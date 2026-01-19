İBB'ye bağlı Metro İstanbul, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda, hattın uzatma çalışmaları sebebiyle entegrasyon testleri yapılacağını ve bu sebeple hattın hafta sonu hizmet vermeyeceğini açıkladı. Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, 23 Ocak Cuma gece yarısından itibaren hafta sonu boyunca kapalı olacak.

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı üzerinde devam eden Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabı için zorunlu teknik testler gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar süresince hatta geçici bir işletme düzenlemesine gidilecek.

Buna göre metro hattı, 23 Ocak Cuma günü saat 00.00’dan itibaren hizmet vermeyecek. Aynı zamanda gece metrosu uygulaması da bu süreçte yapılmayacak.

PAZARTESİ HİZMETE GİRECEK

Yetkililer, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nın 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla yeniden yolcu taşımaya başlayacağını bildirdi.

İETT OTOBÜSLERİ ALANDA HİZMET VERECEK

Metro İstanbul, hattın kapalı olduğu süre boyunca mağduriyet yaşanmaması için alternatif ulaşım planlaması yapıldığını duyurdu. Açıklamada, metro güzergahında İETT otobüslerinin, gece saatlerini de kapsayacak şekilde hizmet vereceği belirtildi.

YOLCULUK SÜRESİ 50 DAKİKAYA DÜŞECEK

Uzatma etabının tamamlanmasıyla birlikte Üsküdar–Sultanbeyli arasındaki yolculuk süresinin yaklaşık 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği vurgulandı. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul Anadolu Yakası’nda ulaşımın önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor.