İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu.

ÜMİT KARAN'IN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Karan'ın hem kanında hem de saçında 'kokain' maddesinin pozitif çıktığı belirtildi.

MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Ümit Karan için "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında Ümit Karan ile birlikte gözaltına alınan 13 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan da gözaltına alındı. Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerden sonra tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz, Melis Sabah ve Nazlıcan Taşkın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Burak Doğan, Mert Ayaydın, Merve Duran, Bade Nogay ve Çağla Boz ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Ümit Karan'ın da arasında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Şüpheli Ümit Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.