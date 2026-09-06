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Kaynak: AA

Erzurum'un Oltu ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik kazasında, bir tır sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi neticesinde tehlikeli bir kaza yaşandı.

Alınan bilgilere göre olay, Erzurum ile Ardahan'ı birbirine bağlayan karayolunun Aşağı Kumlu mevkisinde gerçekleşti. M.B. (64) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda kontrolden çıkarak köprünün yanında yer alan boşluk alana devrildi.

Yaşanan kazanın ihbar edilmesinin ardından, bölgeye kısa süre içerisinde 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır kabininde sıkışarak mahsur kalan sürücü M.B., itfaiye ekiplerinin zamanında ve titiz çalışması sayesinde bulunduğu yerden başarıyla çıkarıldı.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hızla Oltu Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanan güzergah, ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ve tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.