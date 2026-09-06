Dijitalleşmenin etkisiyle finansal hizmetler daha erişilebilir, hızlı ve kullanıcı dostu hâle gelirken; güvenlik açıkları da aynı ölçüde büyümeye başlamıştır. Kimlik dolandırıcılığı, sahte işlemler, kredi kartı istismarları ve hesap ele geçirme vakaları, günümüz fintek dünyasının karşılaştığı en büyük tehditler arasında yer alır. Bu noktada yapay zekâ destekli dolandırıcılık tespiti, geleneksel güvenlik anlayışını aşarak yeni bir savunma mekanizması oluşturuyor.

Yapay zekâ teknolojisi, devasa veri kümelerini işleyerek normal dışı işlem kalıplarını tanımlayabilir ve riskli aktiviteleri anlık olarak belirleyebilir. Önceden tanımlanmış kurallar üzerinden çalışan klasik sistemlerin aksine, Yapay zeka geçmiş dolandırıcılık vakalarından öğrenerek yeni saldırı türlerine karşı daha esnek ve öğrenebilir bir yapı sunar.

Örneğin, bir kişinin işlem alışkanlıkları, erişim sağladığı cihazlar, konum bilgileri ve harcama zamanları analiz edilerek bir davranış profili çıkarılabilir. Bu profile uymayan olağan dışı bir işlem tespit edildiğinde sistem, işlem tamamlanmadan önce müdahale edebilir. Bu sayede özellikle mobil ödemelerde güvenlik önemli ölçüde artırılmış olur.

YZ sistemlerinin en büyük avantajlarından biri, sürekli olarak kendini geliştirebilmesidir. Gelişen tehdit yapısına ayak uydurmak için makineler, geçmiş verileri analiz eder ve yeni risklere karşı daha güçlü hale gelir. Bu sayede insan gözetimine ihtiyaç duymadan özerk bir savunma katmanı oluşturulabilir.

Ancak bu teknolojilerin kullanımı bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle karar alma süreçlerinde şeffaflık, kullanıcı verilerinin gizliliği ve sistemin hata payı gibi konular tartışma yaratmaktadır. Bir işlemin neden dolandırıcılık olarak işaretlendiğini kullanıcının anlayamaması, sistemin güvenilirliğini zayıflatabilir.

Yapay zekâ (YZ) destekli dolandırıcılık tespiti, finansal teknolojiler (fintek) ekosistemine yeni bir güvenlik katmanı ekleyerek, geleneksel kural tabanlı sistemlerin ötesine geçen dinamik bir savunma mekanizması sunuyor. Özellikle dijital bankacılık, mobil ödeme ve temassız işlem hacimleri artarken, kimlik hırsızlığı, kredi kartı dolandırıcılığı ve sahte işlem girişimleri de çeşitleniyor. Bu tehditleri zamanında ve doğru tespit edebilmek için YZ, büyük veri analitiği ve makine öğrenimi yöntemleri ile finansal işlemlerdeki anomalileri gerçek zamanlı olarak değerlendirebiliyor.

YZ sistemleri, kullanıcının işlem geçmişi, coğrafi konum verileri, cihaz bilgileri, alışveriş sıklığı ve tutar gibi yüzlerce parametreyi aynı anda işleyerek “normal” davranış kalıplarını öğrenir. Buna dayanarak, önceden tanımlanmamış dolandırıcılık şemalarını dahi fark edebilen anomali tespiti yapar. Örneğin, bir hesaptan farklı coğrafi bölgelerden hızlı ardışık para transferi, sisteme tanıdık gelemeyen yeni bir cihaza ani oturum açma ya da alışılmadık tutarlarda harcama girişimleri, otomatik olarak “yüksek risk” kategorisine alınıp incelenir.

Makine öğrenimine dayalı adaptif modeller, sürekli güncellenen dolandırıcılık yöntemlerine karşı da dayanıklıdır. Yeni bir oltalama (phishing) tekniği ortaya çıktığında, geçmişte gerçekleşmiş benzer saldırıları eğitilmiş algoritmalar hızla analiz ederek patikalar (patterns) oluşturur ve %90’ın üzerindeki doğruluk oranlarıyla riskli işlemleri engeller. Bu sayede, insan müdahalesi gerektiren inceleme yükü azalırken, aynı anda daha geniş verisetleri işlenebilir ve sahtekarlar için geçiş imkânı neredeyse sıfırlanır.

Ancak yapay zekâ tabanlı dolandırıcılık tespitinin etkinliği, kullanılan verinin kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Eksik veya yanlı veri kümesiyle çalışan bir model, yüksek hata oranlarına yol açabilir; masum işlemleri dolandırıcılık olarak işaretleyebilir veya gerçek tehditleri gözden kaçırabilir. Dolayısıyla kurumlar, verilerini sürekli güncellemeli, temizlemeli ve model eğitim döngülerini düzenli aralıklarla denetlemelidir.

Bir diğer kritik boyut ise açıklanabilirliktir (Explainable AI – XAI). Hatalı bir engelleme durumunda, kullanıcıya “işleminiz dolandırıcılık riski taşıyor” demek yerine, “bu işlem alışılmadık bir coğrafi konumdan geliyor ve önceki davranış örüntülerinizle uyuşmuyor” gibi somut gerekçeler sunmak, hem kullanıcı memnuniyetini hem de regülasyon uyumunu sağlar. GDPR ve KVKK gibi düzenlemeler, otomatik karar süreçlerinde şeffaflığı zorunlu kıldığından, XAI uyumlu sistemler uzun vadede hukuki riskleri de minimize eder.

Türkiye’deki fintek girişimleri ve bankalar, YZ destekli güvenlik çözümlerini hızla benimsemekle birlikte, algoritmik önyargı ve veri mahremiyeti kaygılarını da gözetmek zorundadır. Kullanıcı verilerinin izinsiz paylaşımı ya da tek bir merkezde toplanması, büyük ölçekli veri ihlallerine davetiye çıkarabilir. Bu nedenle kurumlar, dağıtık öğrenme (federated learning) ve şifreleme tabanlı gizlilik koruma yöntemlerine yatırım yaparak, veriyi işleyip model eğitirken asla kullanıcı mahremiyetini riske atmamalıdır.

Uluslararası iş birlikleri ve standartlar da fintek güvenliğini güçlendirmede kilit rol oynar. Avrupa Birliği’nin PSD2 ve AMLD5 gibi düzenlemeleri, açık bankacılık API’leri aracılığıyla güvenli veri paylaşımını teşvik ederken; yapay zekâ tabanlı dolandırıcılık tespiti için de asgari gereksinimleri belirler. Türkiye’nin bu standartlara paralel adımlar atması, hem yerli fintek ürünlerinin küresel pazarlarda rekabet edebilirliğini artırır hem de yurtdışı yatırımcıların sektöre duyduğu güveni pekiştirir.

Gelecekte, yapay zeka destekli dolandırıcılık tespiti sistemleri yalnızca finansal işlemlerle sınırlı kalmayacak; e-ticaret, sigorta, sağlık ödemeleri ve kamu hizmetleri gibi pek çok alana yayılacak. Akıllı şehir projelerinde toplu taşıma kartlarından vergi ödemelerine kadar her dijital işlem, bir güvenlik katmanı olarak YZ ile izlenecek. Böylece, dolandırıcılıkla mücadele hem bireysel hem de ulusal düzeyde daha koordineli, daha hızlı ve daha etkili bir hâle gelecek.

Sonuç olarak, yapay zekâ ile dolandırıcılık tespiti, fintek güvenliğinde adeta yeni bir çağ başlatıyor. Ancak bu teknolojinin gerçekten sürdürülebilir ve etik bir şekilde işlemesi, yalnızca algoritmik yeteneklere değil; doğru veri yönetimine, şeffaflığa, kullanıcı eğitimine ve uluslararası iş birliklerine bağlıdır. Fintek ekosisteminin güven barometresi, bu çok boyutlu yaklaşımın ne kadar etkin uygulandığıyla doğrudan orantılı olacaktır.