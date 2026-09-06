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Kaynak: AA

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde Fırat Mahallesi 470. Sokak'ta meydana gelen olayda, henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir araçtan rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan mermilerin isabet etmesiyle üç vatandaş yaralanırken; olay bölgesindeki iki iş yeri, iki otomobil ve bir kamyonet maddi hasar aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.