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Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi.

Sulh ceza hakimliği, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan da tutuklandı.

İKİ İSİM ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. İki isim, yurt dışına çıkış yasağı ve diğer adli kontrol şartları kapsamında serbest bırakıldı.

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