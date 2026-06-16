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Kaynak: İHA

Uşak'ta haziran ayının ilk yarısında zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda yakalanan 16 zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. 1-15 Haziran tarihleri arasında önceden tespit edilen çok sayıda adrese baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 22 bin 559 kullanımlık A4 sentetik bonzai, bin 378 adet sentetik ecza, 162 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 4 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Narkotik ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 16 zanlı, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.