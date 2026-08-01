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Kaynak: İHA

Uşak’ta Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, , D.Y. (50) idaresindeki kamyonet ile A.B. (64) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan M.B. (64) ve B.İ. (38) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Diğer taraftan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.