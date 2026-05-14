Uşak’ta öğle saatlerinden sonra etkisini artıran şiddetli fırtına, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. Birçok noktada çatıların uçtuğu, binalardan kopan parçaların araçlara zarar verdiği ve devrilen ağaçlar nedeniyle zaman zaman trafik akışında aksamalar yaşandığı bildirildi.
Kemalöz Mahallesi’nde bir binanın çatısı fırtınayla birlikte yerinden koparken, Atatürk ve Karaağaç mahallelerinde binalardan düşen parçalar park halindeki iki araçta hasar oluşturdu.
Olayların ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, hasar meydana gelen alanlarda inceleme ve temizlik çalışmalarına başladı.