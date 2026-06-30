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Olay, 25 Haziran 2026 tarihinde Uşak'taki Yaşar Akar İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda görevli olan çarşı ve mahalle bekçisi Seyhan Öncü, bahçede şiddetli sağanak yağış nedeniyle yönünü kaybeden ve ilerlemekte büyük güçlük çeken görme engelli bir vatandaşı fark etti. Hiç tereddüt etmeden yağmurun altına fırlayan bekçi Öncü, öğretmenin yanına giderek koluna girdi ve onu güvenli bir şekilde okul binasının içine ulaştırdı.

EMNİYET MÜDÜRÜ MAKAMINA DAVET ETTİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o sıcak anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük beğeni topladı ve geniş kitlelere ulaştı.

Görüntüleri izleyen Uşak İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, sergilenen bu duyarlılığa kayıtsız kalmadı. Bekçi Seyhan Öncü'yü makamına davet eden İl Emniyet Müdürü Çiftçi, personelini toplumsal duyarlılığı ve sergilediği örnek esnaf/polis duruşu nedeniyle tebrik ederek kendisine bir teşekkür belgesi takdim etti.

TOPLANTI İÇİN GİTMİŞTİ

Yağmurda mahsur kalan kişinin, Uğur Serdaroğlu İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Beytullah Özçelik olduğu öğrenildi. Öğretmen Özçelik'in, olay günü okullar arası resmi bir toplantıya katılmak üzere Yaşar Akar İlkokulu'na gittiği ve tam bahçedeyken sağanak yağışa yakalandığı belirtildi. Yetkililer, emniyet mensuplarının sadece asayişi sağlamakla kalmayıp, her şartta vatandaşın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.