İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Uşak Belediye Başkanı Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Sağlık kontrolünden sonra 13 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı