Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İran topraklarından atılan füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği ifade edildi.
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığınca yapılan açıklamada ise ordunun Kuveyt hava sahasındaki "düşman" hava hedeflerine karşı koyduğu aktarıldı.
Öte yandan açıklamada duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı vurgulanarak, halka ilgili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı gerçekleştirildi.