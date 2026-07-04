Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, 2002 öncesinde devlet memurlarının maaşlarını zaman zaman 10 güne varan gecikmelerle aldığı yönündeki açıklamaları siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. İYİ Parti, söz konusu ifadelerin dayanağının açıklanmasını isteyerek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Tekirdağ'da katıldığı programlarda konuşan Uraloğlu, 1990'lı yılları hatırlatarak devlet memurlarının maaşlarının hesaplara zamanında yatıp yatmayacağı konusunda endişe yaşadığını öne sürdü. Kendisinin de devlet memurluğundan geldiğini belirten Uraloğlu, geçmişte maaşların bir hafta ila 10 gün geciktiği dönemler yaşandığını savundu.

ÇÖMEZ: RAKAMLARLA AÇIKLANSIN

Bakanın açıklamalarına tepki gösteren İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaların somut verilerle ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Çömez, TBMM'ye sundukları soru önergesiyle, memur maaşlarının hangi dönemlerde, kaç gün süreyle ve hangi gerekçelerle geciktiğinin resmi olarak açıklanmasını talep ettiklerini ifade etti.

Paylaşımında, "Rakamların verilmesini istedik. Ağzına geldiği gibi konuşmak yok. Bu millet söylenen her sözün hesabını soracak. Memurlar maaşlarını neden alamadı ve ne kadar süreyle alamadı? Yanıtını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.