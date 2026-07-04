Altın piyasasında son dönemde sıkça konuşulan "ölümcül kesişme" (death cross) ve "golden cross" gibi teknik formasyonlar yatırımcıların kafasını karıştırırken, uzmanlardan piyasanın yönüne dair net açıklamalar geldi. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’un sorularını yanıtlayarak 2026 yılının geri kalanına dair ons ve gram altın beklentilerini rakamlarla ilan etti.
Uzman isim rakam verdi: Altın seneyi böyle kapatacak
Altın piyasasında 'ölümcül kesişme' tartışmaları sürerken Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, 2026 yılı altın fiyatları için kritik dip ve zirve rakamlarını paylaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalarda endişe yaratan ölümcül kesişme riskini değerlendiren Zafer Ergezen, emtia analizlerinde teknik göstergelerden ziyade temel verilere odaklandığını belirtti. Teknik analize değer vermekle birlikte temel analizlerin her zaman daha belirleyici olduğunu savunan Ergezen, bu tür formasyonları çok fazla ön plana çıkarmadığını ifade etti.
Özellikle ABD'den gelen enflasyon ve istihdam verilerinin altın fiyatlarının seyrinde ana yönü tayin ettiğini hatırlatan uzman, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ons altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini aktardı.
Yatırımcıların en çok merak ettiği "Altın daha ne kadar düşecek?" sorusuna yanıt veren Ergezen, uzun süredir dile getirdiği 3900 - 4000 bandının güçlü bir destek noktası olduğunu yineledi. Bu öngörüsünü ABD'deki faiz artırım beklentilerinin fiyatlanmasına, enflasyon ve istihdam verilerindeki zayıflama sinyallerine dayandıran Ergezen, olası senaryoları şu şekilde özetledi:
Beklenen Senaryo: Yıl sonuna kadar piyasanın daha çok yatay seyretmesi ve mevcut seviyelerde dalgalanması öngörülüyor.
En Kötü Senaryo: ABD'de istihdam ve enflasyon verilerinin yeniden beklentilerin üzerinde güçlü gelmesi durumunda, fiyatların en kötü ihtimalle 3300 - 3500 bandına kadar gerileme riski bulunuyor. Ancak uzman, mevcut koşullarda bu sert düşüş ihtimalini düşük görüyor.
2026 yılının geri kalanı için tepe noktası tahminlerini de paylaşan Ergezen, günlük veya teknik analiz odaklı yorum yapanların aksine kendi beklentilerinde bir değişim olmadığını vurguladı.
Yükseliş hareketlerinde sırasıyla 4400 ve 4800 - 5000 bantlarının kritik eşikler olduğunu belirten emtia uzmanı, bu yıl içinde en yüksek 4800 - 5000 seviyelerinin görülebileceğini ve bu bölgenin üzerinde bir kapanış beklemediğini aktardı. Piyasanın büyük oranda 4000 ile 4400 bandı arasında sıkışma ihtimalinin yüksek olduğunu ekledi.
Altın fiyatlarındaki yön arayışında Dolar Endeksi'ni "ana değişken" olarak konumlandıran Zafer Ergezen, yatırımcıların takip etmesi gereken sınır çizgilerini şu rakamlarla açıkladı:
"Dolar endeksi 98 seviyesinin altına inerse o zaman 4800-5000 seviyelerine doğru bir hareket görebileceğimizi düşünüyorum. Tam tersi, 102 seviyesinin üzerine çıkan bir dolar endeksi bizi aşağıda 3900 seviyesinin kırılabileceğine işaret eder.”