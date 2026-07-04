Uzman isim rakam verdi: Altın seneyi böyle kapatacak

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Altın daha ne kadar düşecek?" sorusuna yanıt veren Ergezen, uzun süredir dile getirdiği 3900 - 4000 bandının güçlü bir destek noktası olduğunu yineledi. Bu öngörüsünü ABD'deki faiz artırım beklentilerinin fiyatlanmasına, enflasyon ve istihdam verilerindeki zayıflama sinyallerine dayandıran Ergezen, olası senaryoları şu şekilde özetledi: