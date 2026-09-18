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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına 21 kişiden 3'ü hakkında tutuklama talebi verildi.

3 İSİME TUTUKLAMA TALEBİ

Operasyonda gözaltına alınan Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

6 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin gözaltı süresi uzatıldı. İşte o isimler:

1- Volkan Akçıray

2- Zeynep Akçıray

3- Eda Güzelcik

4- Sezer Çakır

5- Hazal Filiz Küçükköse

6- Yeliz Tuba Yasa

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Operasyon kapsamında ilk etapta 18 isim gözaltına alındı. Daha sonra yürütülen çalışmalar sonucunda "Uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlali", "şantaj" ile "fuhuşa aracılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtilmişti

Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükselmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 21 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti.