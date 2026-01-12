İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Doğukan Güngör ile Ceyda Ersoy’un savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından duyurdu.

'UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIM'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeleri alınan oyuncu Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını kabul ederek, “Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım” dedi. Güngör, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM'

'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy ise evinde bulunan kokain ve uyuşturucu hapları kullanma amaçlı bulundurduğunu kabul etti. Ersoy “Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ersoy, ifadesinin devamında dosyada adı geçen bazı isimlerle ilgili olarak, “Cihan Şensözlü’yü internetten tanırım. Mesajlaşmaların ne amaçla yazıldığını bilmiyorum. Uyuşturucu temin etmedim. Mert Tandoğan ile ne amaçla konuştuğumu da bilmiyorum. Uyuşturucu etkisindeyken mesajlaştım” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında çok sayıda operasyon düzenlendi.

Müzisyen, iş insanı, menajer ve kamuoyunun tanıdığı bazı kişiler ifade verdi; saç ve kan örnekleri alındı.

Soruşturma çerçevesinde 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da var.

Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in tutuklandı.