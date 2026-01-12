İstanbul'da yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel Müdürü Altunbudak ifadesinde Ali Koç, Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir’in aramadan önce otelden ayrıldıklarını söyledi. Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir'in neden Bebek Otele gittiği ortaya çıktı.

Gazeteci Can Özdemir'in "Bebek otele 28 Aralık’ta yapılan baskında Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir ve Ali Koç’un da mekanda olduğu bilgisinin ayrıntılarına ulaştım." diyerek anlattıkları dikkat çekti. Demirören ve Özdemir'in Yıldırım Demirören’in eşinin doğum günü için Bebek Otel’de bir araya geldikleri ortaya çıktı.

Can Özdemir'in paylaşımı şöyle:

'DOĞUM GÜNÜ YEMEĞİ İÇİN ORADAYDILAR'

28 Aralık akşamı Yıldırım Demirören’in eşinin doğum günü için Bebek Otel’de bir araya gelindi.

Doğum günü yemeğinde, Yıldırım Demirören’in çocukları, torunları, yakın çevresi ile Nihat Özdemir ve eşi vardı. Demirören ve Özdemir aileleri yemekten sonra Bebek otelden gece 01.15 gibi ayrıldı.

YEMEKTE ALİ KOÇ VE OKAN BURUK YOKTU

Polis baskınından Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir’in orada olmadığı belirtildi.

Ancak bu yemekte Ali Koç ve Okan Buruk yoktu.

‘ALİ KOÇ TEKNEYLE GELDİ’

Ali Koç’un kızının doğum günü için orada olduğu bilgisi ifadeler de yer almıştı:

“Aramadan önce Ali Koç, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Okan Buruk, Erdoğan Demirören otelden ayrıldılar. Ali Koç tekneyle 00:00 – 00:30 arasında ayrıldı. Bunlarla ilgili kamera kayıtları da mevcuttur. Okan Buruk 04:00 civarında aramadan sonra ayrıldı. Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir ise aramadan 45 dakika önce ayrıldı. Bu şahıslar giriş katındaki terasın sol tarafında oturuyorlardı. Okan Buruk, Fatih Demircan ve Bedri Güntay ile beraberdi.”

Öte yandan, Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına bugün başlandı.