12 Ocak 2026 Pazartesi
MasterChef'te son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu

MasterChef'te son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu

MasterChef Türkiye’de heyecan doruktaydı. 11 Ocak 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümde, sezonun dördüncü ve son altın ceketi sahibini buldu. Peki, MasterChef son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu…

MasterChef'te son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu

MasterChef’te daha önce Hasan, Sergen ve Kıvanç altın ceketi giymeyi başarmıştı. Son altın ceket için ise Çağatay, Kerem, Dilara, Barbaros ve Ayaz kıyasıya mücadele verdi. Osmanlı Saray Mutfağı temasıyla gerçekleşen zorlu gecede kazanan isim netlik kazandı. İşte, MasterChef son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu…

MasterChef'te son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu

MASTERCHEF İLK ETAPTA OSMANLI SARAY MUTFAĞI YARIŞI

Gecenin ilk etabında yarışmacılardan Osmanlı Saray Mutfağı’na ait Helvai Hakani, Kavun Dolması ve Soğanlama yemeklerini hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda puanlar şöyle oldu:

MasterChef'te son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu

Çağatay: 22,5 puan

Dilara: 21 puan

Barbaros: 19,5 puan

Ayaz: 18 puan

İlk etabı Çağatay zirvede tamamladı.

MasterChef'te son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu

MASTERCHEF İKİNCİ ETAP PUAN DURUMU

İkinci etapta yarışmacılar, Osmanlı mutfağından ilham alarak yaratıcılık şef tabağı hazırladı. Bu turun ardından puanlar güncellendi:

MasterChef'te son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu

Ayaz: 21 puan (Toplam: 39)

Barbaros: 21,5 puan (Toplam: 41)

Kerem: 23 puan (Toplam: 43,5)

Dilara: 24,5 puan (Toplam: 45,5)

Bu sonuçlarla Barbaros, Kerem ve Ayaz yarışmaya veda etti.

MasterChef'te son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu

MASTERCHEF 4. ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM GİYDİ?

Finalde Çağatay ve Dilara son altın ceket için karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan final değerlendirmesinde:

Dilara: Toplam 45,5 puan

Çağatay: İkinci turda aldığı 24 puanla toplam 46,5 puan

en yüksek puanı alan isim oldu.

MasterChef'te son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu

MASTERCHEF SON ALTIN ÖNLÜĞÜN SAHİBİ

Şeflerden en yüksek puanı almayı başaran Çağatay, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun dördüncü ve son altın ceketinin sahibi olarak adını finale yazdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi
