MasterChef'te son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu

MasterChef’te daha önce Hasan, Sergen ve Kıvanç altın ceketi giymeyi başarmıştı. Son altın ceket için ise Çağatay, Kerem, Dilara, Barbaros ve Ayaz kıyasıya mücadele verdi. Osmanlı Saray Mutfağı temasıyla gerçekleşen zorlu gecede kazanan isim netlik kazandı. İşte, MasterChef son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu…