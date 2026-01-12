MasterChef'te son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu

MasterChef’te daha önce Hasan, Sergen ve Kıvanç altın ceketi giymeyi başarmıştı. Son altın ceket için ise Çağatay, Kerem, Dilara, Barbaros ve Ayaz kıyasıya mücadele verdi. Osmanlı Saray Mutfağı temasıyla gerçekleşen zorlu gecede kazanan isim netlik kazandı. İşte, MasterChef son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu…
MasterChef Türkiye’de heyecan doruktaydı. 11 Ocak 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümde, sezonun dördüncü ve son altın ceketi sahibini buldu. Peki, MasterChef son altın önlüğü kim aldı? MasterChef 4. altın ceket sahibini buldu…
MASTERCHEF İLK ETAPTA OSMANLI SARAY MUTFAĞI YARIŞI
Gecenin ilk etabında yarışmacılardan Osmanlı Saray Mutfağı’na ait Helvai Hakani, Kavun Dolması ve Soğanlama yemeklerini hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda puanlar şöyle oldu:
Çağatay: 22,5 puan
Dilara: 21 puan
Barbaros: 19,5 puan
Ayaz: 18 puan
İlk etabı Çağatay zirvede tamamladı.
MASTERCHEF İKİNCİ ETAP PUAN DURUMU
İkinci etapta yarışmacılar, Osmanlı mutfağından ilham alarak yaratıcılık şef tabağı hazırladı. Bu turun ardından puanlar güncellendi:
Ayaz: 21 puan (Toplam: 39)
Barbaros: 21,5 puan (Toplam: 41)
Kerem: 23 puan (Toplam: 43,5)
Dilara: 24,5 puan (Toplam: 45,5)
Bu sonuçlarla Barbaros, Kerem ve Ayaz yarışmaya veda etti.
MASTERCHEF 4. ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM GİYDİ?
Finalde Çağatay ve Dilara son altın ceket için karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan final değerlendirmesinde:
Dilara: Toplam 45,5 puan
Çağatay: İkinci turda aldığı 24 puanla toplam 46,5 puan
en yüksek puanı alan isim oldu.
MASTERCHEF SON ALTIN ÖNLÜĞÜN SAHİBİ
Şeflerden en yüksek puanı almayı başaran Çağatay, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun dördüncü ve son altın ceketinin sahibi olarak adını finale yazdırdı.