12 Ocak 2026 Pazartesi
Elektrikli araç sahiplerine müjde: Uygulanmaya resmen başlandı

Elektrikli araç sahiplerine müjde: Uygulanmaya resmen başlandı

Elektrikli araç şarjında indirim dönemi başladı. GIO EV bazı istasyonlarda kWh fiyatını 9,99 TL’ye çekti. Sürücüler, EPDK’nın esnek tarife düzenlemesiyle araçlarını artık daha ucuza şarj edebilecek.

Elektrikli araç sahiplerine müjde: Uygulanmaya resmen başlandı - Resim: 1

Elektrikli araç şarj istasyonlarında indirimli tarife dönemi resmen başladı.

Elektrikli araç sahiplerine müjde: Uygulanmaya resmen başlandı - Resim: 2

Elektrikli araç sahipleri için avantajlı fiyatlandırma uygulamaları sahada hayata geçiyor. Birçok şarj işletmecisi, esnek fiyat modellerini devreye almaya başladı.

Elektrikli araç sahiplerine müjde: Uygulanmaya resmen başlandı - Resim: 3

Elektrikli araç kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren indirimli tarifeler artık uygulanabiliyor. Öne çıkan şarj ağı işletmecilerinden GIO EV, seçili lokasyonlarında DC hızlı şarj ücretlerini düşürdü.

Elektrikli araç sahiplerine müjde: Uygulanmaya resmen başlandı - Resim: 4

Normalde kWh başına 11,77 TL olan DC şarj bedeli, belirli istasyonlarda 9,99 TL’ye kadar geriledi.

Elektrikli araç sahiplerine müjde: Uygulanmaya resmen başlandı - Resim: 5

GIO EV’nin başlattığı bu indirimli tarifeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrikli araç şarj hizmetleri için hazırladığı yeni düzenleme taslağıyla tam uyum içinde.

Elektrikli araç sahiplerine müjde: Uygulanmaya resmen başlandı - Resim: 6

EPDK’nın üzerinde çalıştığı Şarj Hizmeti Yönetmeliği değişiklikleri; altyapının güçlendirilmesini ve kullanıcıların daha uygun maliyetli, erişilebilir hizmet almasını amaçlıyor.

Elektrikli araç sahiplerine müjde: Uygulanmaya resmen başlandı - Resim: 7

Düzenlemenin temel taşı ise esnek fiyatlandırma modeli.

Elektrikli araç sahiplerine müjde: Uygulanmaya resmen başlandı - Resim: 8

Yeni yönetmelikle şarj ağı işletmecileri, belirli saat aralıklarında ve lokasyonlarda indirim uygulayabilecek.

Elektrikli araç sahiplerine müjde: Uygulanmaya resmen başlandı - Resim: 9

Böylece düşük talep dönemlerinde kullanım artarken, yoğun saatlerde şebeke yükü dengelenecek.

Elektrikli araç sahiplerine müjde: Uygulanmaya resmen başlandı - Resim: 10

Ayrıca 1 Temmuz 2026’dan itibaren otoyol ve devlet yollarına kurulan tüm DC şarj ünitelerinde en az bir kredi kartı ya da nakit ödeme seçeneği zorunlu hale gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi
