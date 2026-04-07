İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı ve kamuoyunca bilinen isimler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA ÇOK SAYIDA İSMİ KAPSADI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde operasyon düzenlendiği bildirildi. Soruşturmanın, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve temin etmek” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Operasyon kapsamında arama ve el koyma işlemlerinin de gerçekleştirildiği ifade edildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturmada Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, İbrahim Çelikkol, İlkay Şencan ve diğer bazı isimler gözaltına alındı. Şüpheliler, delil toplama süreci kapsamında Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan ve saç örnekleri verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEREK SERBEST BIRAKILDILAR

İşlemlerin ardından Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan Beykoz Adliyesi’ne sevk edilirken; Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen üç isim hakkında savcılık adli kontrol talebinde bulundu. Mahkeme, Melek Mosso için herhangi bir tedbir uygulanmadan serbest bırakılmasına karar verdi. Simge Sağın ve İlkay Şencan ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başsavcılık, elde edilen deliller ve ihbarlar doğrultusunda operasyonların eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.