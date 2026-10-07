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Bodrum Akyarlar'da 2023 yaz sezonunda faaliyete geçen ve "muhafazakar her şey dahil" konseptiyle hizmet veren Asr-ı Ala Hotel için konkordato süreci başladı.

Haber Hürriyet'ten Özlem Ermiş Beyhan, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi; Asrı Ala Otel Yatırımları A.Ş., Rezervasyonsitesi Turizm A.Ş., Utatil Turizm A.Ş. ve şirket sahibi Mustafa Polat'ın başvurusu üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

TESİSİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Akyarlar mevkiinde; Turgutreis Marina'ya 5 km, Bodrum şehir merkezine ise 20 km uzaklıkta bulunuyor. 25 bin metrekarelik alana kurulu olan otel, 158 oda ve 480 yatak kapasitesine sahip. Tamamen alkolsüz hizmet veren tesiste, kadınlara özel tasarlanmış havuz ve plaj alanları yer alıyor.