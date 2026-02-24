Sabah kuşağında sunduğu programlarla bilinen 54 yaşındaki Savannah Guthrie’nin annesi ortadan kayboldu, 84 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Arizona'daki evinde tek başına yaşayan talihsiz kadın geçen cumartesi gününden beri kayıp olduğu, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği araştırmalara göre kaçırıldığı ortaya çıktı.

POLİS GÜNLERDİR ÜNLÜ SUNUCUNUN KAYIP ANNESİNİ ARIYOR

Ünlü televizyoncu bu kez kendisi haber olurken kardeşleriyle beraber annesini aramaya ve umutlu bir haber beklemeyi sürdürüyor.

Savannah Guthrie ve kardeşleri konuya ilişkin bir video çekip yayınladı. “Onu eve getirin” başlığıyla paylaştıkları videoda annelerini kaçıran kişi ya da kişilere çaresizce seslendiler.

1 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERİLECEĞİ AÇIKLANDI

Annesi hala bulunamayan Guthrie, son çare olarak 84 yaşındaki annesinin bulunmasına yardımcı olanlara, 1 milyon dolar ödül vereceklerini açıkladı. Kaçırıldığı düşünülen yaşlı kadın için daha önce FBI da 100 bin dolar ödül açıklamıştı.