Karar, 15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tarımsal üretime yönelik Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin kapsamı ve başvuru şartları güncellendi. Düzenleme, finansmana erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiftçiye yüzde 100'e varan faiz indirimli kredi imkanı:
Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde yeni dönem başladı. Çiftçiden sanatkâra birçok kesim için faiz indirimi, borç kolaylığı ve erişim şartları yeniden düzenlendi.Derleyen: Aykut Metehan
Vergi ve SGK Borcu Şartı Yeniden Tanımlandı
Kredilerden yararlanmak isteyen üretici ve işletmelerin, başvuru tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığını belgelemesi gerekiyor. Borcu yapılandırılmış olanların ise yapılandırmayı bozmamış olması şart.
Borcu Olanlara Kontrollü Kolaylık
Yeni sistemde borcu bulunan üreticiler tamamen dışlanmıyor. Vergi veya prim borcu bulunanların borçlarının, kullanılacak kredinin yüzde 25’ine kadar olan kısmı doğrudan ilgili kurumlara aktarılabilecek. Bu tutar yıllık 300 bin lirayı geçemeyecek. Ayrıca borcun faizine yüzde 25 oranında Hazine indirimi uygulanacak.
Kimler Yararlanabilecek?
Uygulama yalnızca Türkiye sınırları içinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri kapsıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kayıt sistemlerinde yer alan ve faaliyetlerini aktif şekilde sürdüren gerçek ve tüzel kişiler bu kredilerden yararlanabiliyor.
Kredi Sistemi Ne Zamana Kadar Geçerli?
Hazine destekli krediler, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında kullandırılacak. Bu süreçte bankalar aracılığıyla kredi başvuruları alınmaya devam edecek.
Çiftçilere Sunulan Ek Avantajlar
Yeni düzenleme kapsamında;
-Hayvansal ve bitkisel üretim
-Arıcılık ve su ürünleri
-Traktör ve tarımsal ekipman alımı
-Sulama yatırımları
dahil olmak üzere 28 farklı başlıkta, yüzde 100’e varan faiz indirimleriyle kredi imkânı sunuluyor. Üst limitler ise üretim konusuna göre değişiklik gösteriyor.
Başvuru Nasıl Yapılacak?
Krediden faydalanmak isteyen üreticiler, Türkiye genelindeki banka şubelerine başvurarak güncel şartlar, faiz oranları ve üst limitlere ilişkin detaylı bilgi alabiliyor.