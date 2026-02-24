Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiftçiye yüzde 100'e varan faiz indirimli kredi imkanı:

Borcu Olanlara Kontrollü Kolaylık

Yeni sistemde borcu bulunan üreticiler tamamen dışlanmıyor. Vergi veya prim borcu bulunanların borçlarının, kullanılacak kredinin yüzde 25’ine kadar olan kısmı doğrudan ilgili kurumlara aktarılabilecek. Bu tutar yıllık 300 bin lirayı geçemeyecek. Ayrıca borcun faizine yüzde 25 oranında Hazine indirimi uygulanacak.