Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucularıyla iftar programında bir araya geldi.

Konuşmasında şehitleri rahmetle anan, gazilere uzun ömür dileyen Erdoğan, güvenlik güçlerine teşekkür ederek Türkiye’nin huzur ve güvenliğinde en büyük payın onlara ait olduğunu vurguladı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VURGUSU

Erdoğan, konuşmasında özellikle “Terörsüz Türkiye” sürecine dikkat çekti. Türkiye’nin her karışında huzur ve emniyetin hâkim olduğunu belirten Erdoğan, geçmişte terör nedeniyle gidilemeyen bölgelerde bugün güven ortamının tesis edildiğini ifade etti.

Terör tehdidinin azalmasıyla birlikte yatırımın ve istihdamın arttığını, ekonomik kaynakların daha etkin kullanılmaya başlandığını dile getiren Erdoğan, bu sürecin milletin tamamına kazanç sağladığını söyledi.

“Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah tüm bu başarıları bir adım ileri taşıyoruz” diyen Erdoğan, güvenlik güçlerinin mücadelesinin bu sürecin temel taşı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede gelinen her aşamanın güvenlik güçlerinin fedakârlığı sayesinde mümkün olduğunu ifade ederek, anların ağlamadığı, gençlerin hayatının yarım kalmadığı bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmasını, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe ilerlediğini belirterek tamamladı.