Ünlü spikerin giyim tarzının bazı izleyiciler tarafından “uygunsuz” bulunduğu ve bu sebeple şikayet edildiği öne sürüldü. Buna karşın Murati’nin sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Instagram’da 1,4 milyon takipçisi bulunan Arnavut sunucu, “Champions Girl” lakabıyla da tanınıyor ve özellikle yayın kombinleriyle sık sık dikkat çekiyor. Yayınlardan kareler paylaşan Murati hakkında son dönemde yeni iddialar gündeme geldi.

Bazı izleyiciler, Murati’nin kıyafet seçimlerini eleştirerek bunların yayın standartlarına uygun olmadığını savundu. Hatta kimi seyircilerin, “yayın ilkelerine aykırı giyim” gerekçesiyle resmi şikayette bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan, bu eleştirileri destekleyen bir grup sporsever, spor programlarında daha ciddi ve resmi bir tarzın benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.