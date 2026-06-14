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Kaynak: Haber Merkezi

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde iki helikopter havada çarpıştı.

İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, Rio de Janeiro Askeri İtfaiye Teşkilatı kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve helikopterlerden kurtulan olmadığını duyurdu.

Bir helikopterde pilot ve dört yolcu, diğer helikopterde ise yalnız bir pilotun bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, helikopterlerden birinin elektrikli araçların bulunduğu bir otomobil bayiine düştüğünü, helikopterin yere çarpmasıyla birlikte infilak ettiğini ve bunun da ikincil patlamalara neden olduğundan bahsetti.

Öte yandan kazanın bayideki yaklaşık 20 aracın alev aldığı büyük bir yangına yol açtığı söylendi. Alevlerin daha sonra kontrol altına alınarak söndürüldüğü ifade edildi.

Yaklaşık 100 metre uzağa düşen diğer helikopterin ise ters şekilde yere düştüğü ve alev almadığı ifade edildi.

‘HELİKOPTERE AİT PARÇALAR YÜZLERCE METRE UZAĞA DAĞILMIŞ DURUMDA’

Yetkililer ayrıca, enkaz parçalarının yüzlerce metre uzağa savrulduğunu belirterek, olayın nedenine ilişkin verilerin henüz çok erken aşamada olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Helikoptere ait parçalar yüzlerce metre uzağa dağılmış durumda, bu nedenle elimizdeki bilgiler hala çok ön bilgiler. Olayı tam olarak anlayabilmek için kayıtları ve görüntüleri incelememiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

CNN'nin aktardığına göre, kazada ölen kişilerin kimlikleri belli oldu.

Buna göre, ünlü Amerikalı şarkıcı Oliver Tree Nickell de ölen yolcuların arasında. Ölen bir diğer isim ise sosyal medyada yaklaşık 7.5 milyon takipçisi olan Youtuber Gaspar Prim.

Hayatını kaybeden diğer isimler ise şu şekilde: Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza, Charles Marsillac