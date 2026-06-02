Seyhan Avşar’ın Gerçek Gündem gazetesinde yayınlanan haberine göre İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Mart 2025'te meydana gelen ve büyük paniğe yol açan tarihi Topçu Karakolu yangınının arkasından izinsiz klip çekimi çıktı. Yangının ardından çevre binaların tahliye edilmesine neden olan olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada, aralarında ünlü rapçi Barış Koçak'ın da bulunduğu 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ, GÖRGÜ TANIKLARI ARAÇLARI FOTOĞRAFLADI

Tarihi binada çıkan yangının büyümesi ve çevre yapılara sıçrama riskinin oluşması üzerine, itfaiye ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri almış, yakınlardaki evler boşaltılırken park halindeki araçlar da tahliye edilmişti.

Yangının çıkış nedenini araştıran emniyet güçleri, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Bölgede yaşayan bir görgü tanığı, olay günü akşam saatlerinde tarihi binaya daha önce görmediği yaklaşık altı kişinin girdiğini fark ettiğini belirtti. Durumdan şüphelenerek mahalleye yabancı bir aracın fotoğrafını çektiğini anlatan tanık, gece yarısı yangını fark edip ihbarda bulunduğunu ifade etti.

İZİN ALMADAN ARKA KAPIDAN GİRMİŞLER

Polis ekiplerinin güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yaptığı incelemeler, tarihi yapıyı olay günü ünlü rapçi Barış Koçak ve ekibinin kullandığını ortaya çıkardı. Soruşturma dosyasına göre, Koçak ve beraberindeki 11 kişinin (5'i çocuk yaşta olmak üzere) yeni bir müzik parçası için klip mekanı olarak tarihi Topçu Karakolu'nu seçtiği belirlendi. Ekibin, resmi kurumlardan herhangi bir izin almaksızın binanın arka kısmından içeri sızarak çekim yaptığı ve ardından bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

"TARİHİ ESER OLDUĞUNU BİLMİYORDUK" SAVUNMASI

Çekim ekibinin binayı terk etmesinden kısa bir süre sonra yükselen alevlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, çekim gerçekleştirdikleri yapının tarihi eser niteliği taşıdığından haberdar olmadıklarını öne sürdükleri öğrenildi. Zanlılar ayrıca içeride herhangi bir şekilde ateş yakmadıklarını savunarak, yangının çıkışıyla bir ilgilerinin bulunmadığını iddia etti.