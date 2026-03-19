Meme kanseri farkındalığına uzun süredir destek veren Şahin, sağlık durumuna ilişkin gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan kontroller sonucunda göğsünde şüpheli bir kitle saptandığı ve doktorlarının cerrahi müdahale önerdiği öğrenildi. Bu doğrultuda Şahin’in önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı belirtildi.

Rutin kontroller sırasında fark edilen bu kitle sonrası harekete geçildiği, erken teşhis sayesinde sürecin kontrol altına alınmasının hedeflendiği ifade edildi.

OPERASYON GEÇİRECEK

Ünlü model, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle anlattı:

“Bugün sizlerle oldukça kişisel bir konuyu paylaşmak istiyorum. Yapılan tetkikler sonucunda göğsümde şüpheli bir oluşum tespit edildi ve doktorlarım ameliyat önerdi. Yakında operasyon geçireceğim. Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. Ama altını çizmek istediğim önemli bir gerçek var…

Dünyada neredeyse her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Yıllardır erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. ‘Pembe Kurdele’ hareketinin moda dünyasında yaygınlaşması için çalışan isimlerden biriyim. Ve bugün aynı gerçekle ben de yüz yüzeyim.”

Şahin, sözlerine toplumdaki önyargılara dikkat çekerek devam etti:

“Birçok kadın hastalıktan çok yargılanmaktan korkuyor. İşini kaybetmekten, yanlış anlaşılmaktan ya da etiketlenmekten çekiniyor. Oysa sağlık konuşulmaktan utanılacak bir konu değil. Bir anne olarak hem hayatıma hem de işime aynı kararlılıkla devam ediyorum. Kızım ve ailem en büyük destekçim. Bu süreçte üretmeye ve güçlü kalmaya devam edeceğim. Bu sadece bir paylaşım değil, aynı zamanda bir hatırlatma: Erken teşhis hayat kurtarır. Sağlık en büyük zenginliktir.”