Ticaret Bakanlığı koordinesinde yürütülen sıkı denetimler, perakende sektöründe "pes" dedirten bir kazanç oranını gün yüzüne çıkardı. BİM iştiraki olarak doğan ve geçtiğimiz yıl Mart ayında bağımsız bir yapıya bürünen File Market, fahiş fiyat uygulaması nedeniyle milyonluk cezaya çarptırıldı.

HALDE 50 TL, RAFTA 190 TL

Denetim ekiplerinin yaptığı incelemelerde, marketin sebze-meyve reyonundaki fiyat farkı dikkat çekti. Halden 50 TL’ye temin edilen biberin, üzerine yüzde 280 kazanç eklenerek 190 TL’ye satıldığı tespit edildi. Tüketiciyi mağdur eden bu aşırı fiyat artışı üzerine yetkililer jet hızıyla cezai işlem uyguladı.

MİLYONLUK CEZA KESİLDİ

Tespit edilen fahiş fiyat uygulaması sonrası File Market’e toplam 1 milyon 806 bin 170 TL idari para cezası kesildi.

BİM'DEN AYRILMIŞTI

2015 yılında BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından kurulan File Market, Mart 2025'te stratejik bir kararla bağımsız bir şirket olarak yapılandırılmıştı.