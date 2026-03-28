Türkiye motorin alım gücünde sınıfta kaldı: 9 Avrupa ülkesiyle kıyaslandı

TÜRKİYE
Brüt asgari ücret: 644 Euro
Satın alabileceği motorin: 474 litre
9,5 depo motorin
LÜKSEMBURG
Brüt asgari ücret: 2.703 Euro
Satın alabileceği motorin: 1.300 litre
26 depo motorin
İRLANDA
Brüt asgari ücret: 2.264 Euro
Satın alabileceği motorin: 1.173 litre
23,5 depo motorin
HOLLANDA
Brüt asgari ücret: 2.559 Euro
Satın alabileceği motorin: 1.132 litre
23 depo motorin
İNGİLTERE
Brüt asgari ücret: 1.953 Euro
Satın alabileceği motorin: 1.012 litre
20 depo motorin
ALMANYA
Brüt asgari ücret: 2.224 Euro
Satın alabileceği motorin: 975 litre
19,5 depo motorin
BELÇİKA
Brüt asgari ücret: 2.154 Euro
Satın alabileceği motorin: 937 litre
19 depo motorin
FRANSA
Brüt asgari ücret: 1.823 Euro
Satın alabileceği motorin: 864 litre
17,5 depo motorin
AVUSTURYA
Brüt asgari ücret: 2.000 Euro
Satın alabileceği motorin: 948 litre
19 depo motorin
SLOVENYA
Brüt asgari ücret: 1.481 Euro
Satın alabileceği motorin: 871 litre
17,5 depo motorin
SONUÇ
Yavuzyılmaz son olarak şu ifadeleri kullandı:
Motorin (dizel/mazot) satın alma gücünün düşük olması demek;
otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör kullananlar, çiftçi, şoför, esnaf ve yolcular enflasyonun altında eziliyor demektir.