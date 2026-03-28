Türkiye motorin alım gücünde sınıfta kaldı: 9 Avrupa ülkesiyle kıyaslandı

Türkiye motorin alım gücünde sınıfta kaldı: 9 Avrupa ülkesiyle kıyaslandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, 'AKP’den bir rekor daha' sözleriyle Türkiye ile 9 Avrupa ülkesinin, brüt asgari ücretle ‘motorin (dizel/mazot) satın alma gücü’ karşılaştırdı. İşte o çarpıcı istatistikler...

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
TÜRKİYE

Brüt asgari ücret: 644 Euro
Satın alabileceği motorin: 474 litre
9,5 depo motorin

LÜKSEMBURG

Brüt asgari ücret: 2.703 Euro
Satın alabileceği motorin: 1.300 litre
26 depo motorin

İRLANDA

Brüt asgari ücret: 2.264 Euro
Satın alabileceği motorin: 1.173 litre
23,5 depo motorin

HOLLANDA

Brüt asgari ücret: 2.559 Euro
Satın alabileceği motorin: 1.132 litre
23 depo motorin

İNGİLTERE

Brüt asgari ücret: 1.953 Euro
Satın alabileceği motorin: 1.012 litre
20 depo motorin

ALMANYA

Brüt asgari ücret: 2.224 Euro
Satın alabileceği motorin: 975 litre
19,5 depo motorin

BELÇİKA

Brüt asgari ücret: 2.154 Euro
Satın alabileceği motorin: 937 litre
19 depo motorin

FRANSA

Brüt asgari ücret: 1.823 Euro
Satın alabileceği motorin: 864 litre
17,5 depo motorin

AVUSTURYA

Brüt asgari ücret: 2.000 Euro
Satın alabileceği motorin: 948 litre
19 depo motorin

SLOVENYA

Brüt asgari ücret: 1.481 Euro
Satın alabileceği motorin: 871 litre
17,5 depo motorin

SONUÇ

Yavuzyılmaz son olarak şu ifadeleri kullandı:

Motorin (dizel/mazot) satın alma gücünün düşük olması demek;

otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör kullananlar, çiftçi, şoför, esnaf ve yolcular enflasyonun altında eziliyor demektir.

Kaynak: Haber Merkezi
