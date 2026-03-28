Anasayfa Gündem Meteoroloji ‘çok kuvvetli ve şiddetli geliyor’ dedi: Her şey bir anda değişecek

Meteoroloji ‘çok kuvvetli ve şiddetli geliyor’ dedi: Her şey bir anda değişecek

Mini Afrika sıcakları kısa sürdü. Ülkemizin batı kesimlerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak. Özellikle Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü için yapılan değerlendirmelerde; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Çorum ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Rüzgarın, Ege ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda Meteoroloji uyardı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kayseri ve Sivas dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi var.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi
