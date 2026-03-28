Yeniçağ Gazetesi
28 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
28 Mart günlük burç yorumları: Enerjiniz nasıl olacak?

28 Mart günlük burç yorumlarında; enerjinin yükseldiği, iletişimin hızlandığı ve duygusal farkındalığın arttığı bir gün dikkat çekiyor. Burçlar, hem iç dünyalarında hem de sosyal ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşayabilir.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
KOÇ

Bugün enerjin oldukça yüksek. Yeni başlangıçlar yapmak için ideal bir gün. Özellikle iş hayatında hızlı kararlar alabilirsin ancak aceleci davranmamaya dikkat et.

1 12
BOĞA

Maddi konular gündeminde olabilir. Harcamalarını kontrol altında tutman gereken bir gün. Aynı zamanda iç huzurunu artıracak aktiviteler sana iyi gelecek.

2 12
İKİZLER

İletişim trafiğin yoğunlaşıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, önemli görüşmeler yapabilirsin. Dikkatini dağıtan şeylerden uzak durman faydalı olacak.

3 12
YENGEÇ

Duygusal olarak hassas bir gün geçirebilirsin. Aile ilişkileri ön plana çıkıyor. Geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir.

4 12
ASLAN

Sahne senin. Kendini ifade etmekte zorlanmayacağın bir gün. Yaratıcılığını ortaya koyabilir, dikkatleri üzerine çekebilirsin.

5 12
BAŞAK

Detaylara odaklanman gereken bir gün. İşlerini planlı bir şekilde yürütürsen verimli sonuçlar elde edebilirsin. Sağlığına da biraz özen göstermelisin.

6 12
TERAZİ

İkili ilişkilerde denge kurman gereken bir gün. Karşındaki insanı daha iyi anlamaya çalışmalısın. Empati kurmak sana kazandıracak.

7 12
AKREP

Gizli kalan bazı konular açığa çıkabilir. Sezgilerin oldukça güçlü. İç sesini dinleyerek doğru kararlar alabilirsin.

8 12
YAY

Macera isteğin artıyor. Yeni planlar yapmak, seyahat düşünmek seni heyecanlandırabilir. Ancak sorumluluklarını ihmal etmemelisin.

9 12
OĞLAK

Kariyerinle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Disiplinli yapın sayesinde hedeflerine bir adım daha yaklaşabilirsin.

10 12
KOVA

Farklı bakış açıları kazanabileceğin bir gün. Eğitim, öğrenme ve keşif konularında şanslısın. Yeni fikirler seni ileri taşıyacak.

11 12
BALIK

Duygusal derinliğin artıyor. İç dünyana yönelmek isteyebilirsin. Maddi ve manevi paylaşımlar gündeminde olabilir.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro