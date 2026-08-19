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Türkiye'nin büyük kripto borsalarından birinde Hukuk İşleri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan avukat Ayça Ö., eşi tarafından açılan dava nedeniyle mahkemenin gündemine geldi.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, eşinin kendisini aldattığı iddiasında bulunan Aytunç Ö., 50 milyon TL manevi tazminat talep etti. Dosyada çeşitli otellere ilişkin kayıtların yanı sıra güvenlik kamerası görüntülerinin de delil olarak sunulduğu belirtildi.

DAVA DOSYASINA OTEL KAYITLARI GİRDİ

Dava dilekçesinde yer alan iddialara göre, Ayça Ö.'nün Bahtiyar Y. ile farklı tarihlerde çeşitli konaklamalar gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Dosyada, 20 Haziran 2025'te İstanbul Havalimanı'ndaki bir otelde gerçekleştiği belirtilen konaklamanın yanı sıra 14 Temmuz 2025'te Sakarya Sapanca'daki bir bungalov tesisine ilişkin kayıtların bulunduğu aktarıldı.

Dilekçede ayrıca 26-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında Etiler'deki bir otelde üç gece konaklama yapıldığı iddiasına yer verildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DE DOSYADA

Davanın dikkat çeken bölümlerinden biri ise aile konutuna ilişkin güvenlik kamerası kayıtları oldu.

Mahkemeye sunulduğu belirtilen yaklaşık 40 günlük kamera kayıtlarında, Bahtiyar Y.'nin aile konutuna farklı tarihlerde 15 kez giriş yaptığı iddia edildi.

Dava dilekçesinde bazı tarihlere ilişkin kamera görüntülerindeki hareketlere de yer verildi. Söz konusu görüntülerin, taraflar arasındaki ilişkinin niteliğine ilişkin delil olarak dosyaya sunulduğu aktarıldı.

50 MİLYON TL MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİ

Aytunç Ö.'nün avukatı Erdost Balcı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, eşinin çocuklara yönelik sorumluluklarını ihmal ettiği yönünde iddialar da yer aldı.

Dilekçede çocukların velayetinin babaya verilmesi, 50 milyon TL manevi tazminat ve nafaka taleplerinde bulunuldu.

MAHKEMEDEN AYLIK 35 BİN TL NAFAKA KARARI

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nin ara kararla Aytunç Ö. lehine aylık 35 bin TL tedbir nafakası ödenmesine hükmettiği belirtildi.

Dava devam ederken, dosyaya sunulan deliller ve tarafların iddiaları mahkeme tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. İddiaların kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olmadığı ve yargılamanın sürdüğü belirtildi.