Eski Southampton oyuncusu Jan Bednarek ve ailesi, Portekiz'deki evlerinde korku dolu anlar yaşadı.

BIÇAKLI SALDIRGAN TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ

Polonya milli takımının da formasını giyen tecrübeli stoperin, evine giren bıçaklı bir saldırgan tarafından tehdit edildiği ve yaklaşık 150 bin Euro (130 bin Sterlin) değerindeki mücevherlerin çalındığı ifade edildi.

HIRSIZLA BURUN BURUNA GELDİ

Portekiz basınına yer alan bilgilere göre olay, dün akşam saat 21.30 sularında meydana geldi. 30 yaşındaki futbolcu, eşi Julia ve kızıyla beraber bir restorandan eve döndüğü esnada hırsızla burun buruna geldi. Bednarek ve ailesinin olaydan fiziksel bir yara almadan kurtulduğu belirtildi.

PORTO FORMASI GİYİYOR

Olaydan sonra ilk olarak Portekiz’in PSP polisi eve çağrıldı; fakat Porto’daki aile konutunda meydana gelen bu olayın soruşturması daha sonra adli polis birimi olan Policia Judiciaria’ya devredildi. 31. lig şampiyonluğunu yeni ilan eden FC Porto forması giyen Bednarek, sosyal medya hesaplarından henüz bir açıklama yapmadı.