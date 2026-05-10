Trendyol Süper Lig'de bitime bir hafta kala evinde iki kez geri düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da milli kaleci Uğurcan Çakır Trabzonspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu kaptanlığını yaptığı Trabzonspor ile yaşayan Uğurcan Çakır ikinci kez bu sevinci sarı kırmızılı formayla yaşadı.

UĞURCAN ÇAKIR: 'TRABZONSPOR'DA HER ZAMAN EN ÇOK SEVİLEN OYUNCU OLMUŞTUM'

Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şu şekilde:

"Konuşulacak çok şey var da... Burada müsait değil ortam, başka zaman konuşuruz.

Trabzonspor'da uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım, hiç kimsenin orada kalbini kırmadım. Kimseyle sorun yaşamadım. Her zaman en çok sevilen oyuncu ben olmuştum. Trabzonspor'da büyük başarılar yaşadık. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım her zaman.

Şu anda Galatasaray forması giyiyorum. Çok çalıştım. İyi performansla şampiyonlukla taçlandırdım. Seneye inşallah daha büyük başarılar yaşarım. Ben buna inanıyorum.

Dursun başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Beni burada görmek istiyordu. Çok büyük bir bonservisle beni buraya transfer etti. Onun yüzünü kara çıkarmadığım için de mutluyum." dedi.