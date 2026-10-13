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Kaynak: DHA

Türkiye'nin ilk tam yüz nakli operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile Antalya Üniversitesi Rektörü eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan, Samsun'da katıldıkları 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni'nin ardından trafik kazası geçirdi.

Özkan çifti, törenin ardından Antalya'ya dönmek üzere OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın makam aracıyla havalimanına doğru yola çıktı.

HAVALİMANINA GİDERKEN ZİNCİRLEME KAZA

Kaza, saat 19.30 sıralarında Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre öndeki araç, yol çalışması nedeniyle yerleştirilen bariyere çarpmamak için yavaşlayarak manevra yaptı.

KAFATASINDA KANAMA TESPİT EDİLDİ

Kaza sonrasında Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kafatasında kanama tespit edildi ve tedavisi gerçekleştirildi. Özkan çifti daha sonra uçakla Antalya'ya döndü.

Antalya'da yeniden tomografi çekilen Ömer Özkan'ın sonucunun temiz çıktığı bildirildi. Belinde ağrı bulunan Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Ömer Özkan'ın genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.