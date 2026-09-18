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İktidarın başlattığı PKK'lı teröristlere özgürlük veren 'çözüm süreci' adımları, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a İmralı'da yapılacak villanın kamuoyuna yansımasıyla tepki çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin son MYK toplantısında provokatif eylemlere dikkat çekerek “Çok kritik bir sürece giriyoruz. Kırılganlıkların olduğu bir süreç. Her şeyi provoke etmek isteyenler olacaktır, bunlara karşı daha hassas olmalısınız” dediği iddiası dikkat çekti.

Gazeteci Tolga Şardan'ın T24'teki yazısında aktardığı bilgilere göre, üniversitelerde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla güvenlik tedbirleri de gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet ve jandarmaya gönderilen 17 maddelik talimatta üniversiteler ve öğrenci yurtlarına yönelik alınacak önlemler sıralandı.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde hazırlanan ve valiliklere ulaştırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilen yazıda, “Terörsüz Türkiye” sürecine de vurgu yapıldı.

“Terörsüz Türkiye” sürecinde toplumsal huzur ve güven ortamını zedelemeye yönelik istismar ve provokasyonların önlenmesi vurgulandı. Bu amaçla Bakan Çiftçi, güvenlik birimlerine üniversitelerin yerleşkelerinde oluşabilecek güvenlik risklerinin önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.

ÜNİVERSİTELERDE İSTİHBARAT FAALİYETLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Talimatların dikkat çeken başlıklarından biri istihbarat faaliyetleri oldu. Buna göre üniversitelerde istihbarat faaliyetlerine ağırlık verilecek. Eylemler, etkinlikler ve öğrenci grupları hakkında elde edilen bilgilerin zamanında ve doğru şekilde ilgili birimlerle paylaşılması istendi.

Üniversitelerde öğrenciler ile akademik ve idari personelin huzur ve güven ortamında eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu toplantılarının yapılmasına devam edilecek. Toplantı tutanaklarının düzenli olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilmesi öngörüldü.

SOSYAL MEDYA VE KAMPÜS GİRİŞLERİ DE TAKİP EDİLECEK

Talimatlarda sosyal medya platformlarına ilişkin de düzenlemeler yer aldı. Terör örgütleriyle bağlantılı kişi, grup ve hesaplar üzerinden öğrencileri etkilemeye yönelik gerçekleştirilebilecek provokasyonlara ve öğrencilerin istismar edilmesine yönelik faaliyetlere karşı duyarlı olunması istendi. Gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Üniversite ve öğrenci yurtlarına öğrenci olmayan kişilerin girişlerinin önlenmesi amacıyla parmak izi tanıma, kartlı geçiş ve turnike gibi sistemlerin kullanılmasının sağlanması konusunda koordinasyon yapılması talimatı verildi.

Kampüslerde eylem ve etkinliklerin yoğun olarak gerçekleştirildiği alanlara kapalı devre kamera sistemleri kurulması, aydınlatma ve güvenlik kamera sistemlerinin de düzenli olarak kontrol edilmesi istendi.

YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN DE DÜZENLEME

Talimatlarda yeni kayıt yaptırmak üzere üniversitelere gelen öğrencilerin bulunduğu alanlara ilişkin de önlemler yer aldı.

Yasa dışı ve marjinal oluşumlar ile yapıların bu alanlarda stant açmasına izin verilmemesi istendi. Üniversite kampüsü ve çevresi ile öğrenci yurtları, terminal, gar ve havalimanlarında bilgilendirme standı açılması öngörüldü. Üniversite yerleşkelerinde, öğrenci yurtlarında ve kampüs dışındaki ek binalarda yaşanabilecek yasa dışı eylem ve etkinlikler ile asayiş olaylarına karşı kolluk birimlerinin zamanında bilgilendirilmesi istendi.

BARINMA SORUNU YAŞAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN TALİMAT

Talimatlarda öğrencilerin barınma sorununa ilişkin de maddeler bulunuyor.

Barınma sorunu bulunan veya maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilmesi öngörüldü. Barınma ve maddi destek konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılması istendi.

Üniversite çevresindeki günübirlik kiralık yerler, oteller, oyun salonları ve kafelere yönelik denetimlerin artırılması da talimatlar arasında yer aldı.

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE EĞİTİM VERİLECEK

Öğrenci olaylarında öğrencilerle ilk teması kuran özel güvenlik personeline halkla ilişkiler, iletişim, toplumsal olaylara müdahale esasları, kitle psikolojisi, öfke kontrolü ve stres yönetimi konularında eğitim verilmesi istendi.

Ayrıca öğrenci yurtlarında yaşanabilecek olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, yurt yöneticileriyle etkin iş birliği ve koordinasyon içinde hareket edilmesi talimatı verildi.

Üniversitelerde asansörlerin aylık bakımlarının ve yıllık periyodik kontrollerinin yaptırılması, güvensiz olduğu belirlenen asansörlerin güvenli hale getirilinceye kadar kullanılmaması da talimatlarda yer aldı.

TOPLU TAŞIMA VE TRAFİK İÇİN DE ÖNLEM

Öğrencilerin üniversite kampüsleri ve yurtlara ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla özellikle giriş ve çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarının sayısının artırılması istendi.

Üniversitelerin giriş ve çıkış saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan noktalarda yeterli sayıda ekip ve personel görevlendirilmesi, kavşaklardaki sinyalizasyon sistemlerinin yoğunluk durumuna göre düzenlenmesi de talimatlar arasında bulunuyor.

Talimatların ardından gazeteci Tolga Şardan, özellikle istihbarat faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve barınma konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılması maddelerine dikkat çekti.

Şardan, üniversitelerin toplumun hassas noktalarından olduğunu belirterek, provokasyonların önlenmesinin hedeflendiği uygulamalarda dikkatli olunması gerektiği yönündeki değerlendirmesini aktardı.