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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan yeni iş birliği protokolü doğrultusunda üniversitelere kapsamlı bir talimat yazısı gönderildi.

Atılacak yeni adımlarla, üniversite öğrencilerinin kişisel, sosyal ve aile hayatlarına dair temel becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

YÖK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kampüslerde Bakanlığın sağladığı destek mekanizmaları ve hizmetler hakkında farkındalık yaratacak ortak çalışmalar yürütülecek. Bu bağlamda hayata geçirilecek yenilikler yer alacak.

MÜFREDATA "YAŞAM BECERİLERİ" DERSİ EKLENİYOR

"Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında üniversite müfredatlarına yeni bir dersin dahil edilmesi planlanıyor. "Gençler İçin Yaşam Becerileri" adıyla zorunlu veya seçmeli olarak okutulması öngörülen bu ders; öğrencilerin zaman yönetimi, finansal planlama, stresle başa çıkma, problem çözme, karar alma ve iletişim gibi alanlardaki yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor.

KAMPÜSLERDE AİLE VE EVLİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

Projenin dikkat çeken bir diğer ayağı ise doğrudan aile kurumuna yönelik planlanan eğitimler oldu. Evlilik hazırlığı yapan öğrenciler ve üniversite personeli için özel bir eğitim programı düzenlenecek. Üniversitelerde; sağlık, hukuk, medya, iktisat ve eğitim-iletişim olmak üzere 5 ana başlıkta toplam 28 modülden oluşan kapsamlı seminer ve bilgilendirme faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

"Modüler Aile Eğitim Programı" çerçevesinde, ebeveynlere yönelik 9 ila 12 hafta sürecek ve maksimum 30 kişilik kapalı gruplar halinde verilecek özel eğitimler organize edilecek.