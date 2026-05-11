Kamuda tasarruf tedbirleri Samsun Üniversitesi’ne uğramamış. Sözcü’den Ali Macit’in haberindeki iddiada; Samsun Üniversitesi, 28 Nisan günü yapılan alımda ledli, doğal ahşap kaplamalı senato masası için 1 milyon 969 bin lira ödedi. Alım iddiaya göre senato toplantı odasında gerçekleşti. Samsun Üniversitesi Geliştirme Vakfı üzerinden yapılan alım için fatura bile kesildi.

İHALELER BÖLÜNDÜ İDDİASI

8 milyon TL’yi bulan mobilya alımını şeffaf bir açık ihale yöntemiyle yapmak yerine üniversite yönetimi işlemi parçalara bölerek ihalesiz gerçekleştirdiği öne sürüldü. 3 milyon TL’lik doğrudan temin sınırına takılmamak amacıyla alımın iki ayrı bütçe kaleminden yürütüldüğü iddia edildi. İdari ve Mali İşler ile Döner Sermaye bütçeleri üzerinden aynı firmaya ayrı ayrı 3 milyon TL’lik siparişler verilerek toplamda 6 milyon TL’lik alım yapıldığı aktarıldı.

Prof. Dr. Mahmut Aydın

‘TEK BİR FİRMAYA YÖNLENDİRİLDİ’

Ayrıca iddialarda toplamda 8 milyon TL’yi bulan bu alım sürecinin tek bir firmaya yönlendirildiği ve sürece itiraz eden kamu görevlilerinin mobbinge maruz kaldığı da iddia edildi. Fatura ortaya çıkınca üniversiteden yapılan açıklamada tasarruf tedbirlerine uymak amacıyla alımdan vazgeçildiği, yeni hizmet binasında masaya ihtiyaç olmasına rağmen eski masanın revize edilerek yeniden kullanılacağı öne sürüldü.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Kamuda tasarruf tedbirleri, Türkiye'de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, harcamaların azaltılması ve mali disiplinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen bir dizi önlem olarak 2024 yılında yürürlüğe girmişti. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.