Otomobillerde yeni dönem: Artık görünmez olacak

ANTEN DİZİLİMİYLE GÖRÜŞ ALANI GENİŞLEDİ

Daha önceki çip tabanlı LiDAR’ların en büyük handikapı, dar görüş açısı ve sinyallerin birbirine karışmasıydı. MIT ekibi, geliştirdiği özel anten dizilimiyle bu sorunu kökünden çözdü. Böylece sinyal kalitesinden ödün vermeden çok daha geniş bir alanı tarayabilen, antenler arası etkileşimi minimuma indiren bir sistem ortaya çıktı. Çevre, neredeyse sıfır parazitle üç boyutlu olarak haritalandırılıyor. Bu gelişme, otonom araçların ani durumları örneğin yola fırlayan bir çocuk ya da beklenmedik bir engel çok daha hızlı ve hatasız algılamasını sağlayacak.